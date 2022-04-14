روغوزين: روسيا تستغني عن المعدات الأوروبية في مركباتها الفضائية

أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين أن بلاده ستستغني عن المعدات العلمية الأوروبية في مركباتها الفضائية القمرية، وتستبدلها بأخرى محلية الصنع.

وحول الموضوع قال روغوزين في مقابلة مع قناة Solovyov.Live التلفزيونية: "بدلا من المعدات العلمية الأوروبية في المركبات الفضائية القمرية سنستخدم معدات روسية الصنع، وهي المعدات التي كنا قد قررنا الاستعاضة عنها بنظائر أوروبية سابقا.. ونخطط في السنوات القليلة القادمة لإطلاق 3 مركبات نحو القمر".

وأضاف "في المستقبل نخطط أيضا لصناعة المعدات للمركبات الفضائية بالتعاون مع الصين كونه لدينا مذكرات تعاون معها في هذا المجال، بل ولدينا بالفعل اتفاقيات حكومية موقعة معها لاستحداث قاعدة أبحاث على القمر.. هذا الأمر قد يتم العمل عليه مع بلدان أخرى أيضا لكننا نكتفي بزملائنا الصينيين".

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وتأتي تصريحات روغوزين في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الفضاء الأوروبية عن إيقاف التعاون مع روسيا فيما يتعلق ببعثات Luna-25 وLuna-26 وLuna-27 التي تنوي إرسالها روسيا إلى القمر، كما أعلنت الوكالة عن مراجعة شاملة لجميع الأنشطة التي يتم تنفيذها حاليًا بالتعاون مع روسيا وأوكرانيا.

المصدر: تاس