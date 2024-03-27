مصر.. إحالة أوراق فتاة للمفتي مرتين تمهيدا لإعدامها

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق المتهمة بقتل صديقتها فرح في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طالبة طنطا"، لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها للمرة الثانية.

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وقال محامي المتهمة بقتل صديقتها بـ طنطا: نحن أمام واقعة منزهة عن سبق الإصرار والترصد، كما دفع بعدم وجود نية من قبل المتهمة لإزهاق روح صديقتها المجني عليها.

واستشهد المحامي بما جاء في أقوال المتهمة، بأنها كانت تتشاجر مع صديقتها، وكانت صديقتها المجني عليها بسكين أبيض، وأثناء الشجار طعنت صديقتها دفاعا عن نفسها.

كما دفع المحامي بانتفاء ركن النية بعدم إحراز السلاح في وقت سابق للجريمة، كما أن المجني عليها توفيت نتيجة الصدفة بضربة واحدة، ولم تتعدد الضربات.

وكانت المحكمة قد أحالت القضية في جلسة سابقة لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته المتهمة، وبعد رد المفتي حدث تغيير بهيئة المحكمة التي تنظر القضية، لذا قرر رئيس الدائرة، إعادة المرافعة لدفاع المتهم في القضية.

وصدر القرار في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا والمعروفة إعلاميا بـ "طالبة طنطا"، برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد، وأمانة سر محمد قابيل ومصطفى البهلون.

المصدر: القاهرة 24