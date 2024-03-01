مصر.. جريمة بتخطيط مسبق تستهدف رجل أعمال

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل مقتل رجل الأعمال وصاحب محل مجوهرات الخواجة "حسني الخناجري"، في منطقة بولاق أبو العلا بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

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وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بقتل صاحب محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري، حيث اعترف المتهم في أقواله أمام التحقيقات بأنه كان قد خطط لارتكاب واقعة السرقة، وكان على علم أن نجل القتيل واسمه مايكل لا يتواجد داخل المحل مع والده ليلة الحادث.

وأشار المتهم إلى أنه كان على علم أيضاً بأنه يوجد عامل صحبة الخواجة بالمحل، وقام المتهم بطلب شراء "علبة سجائر" من العامل، حتى يخلو له الجو ويتمكن من السرقة، وبعدها ارتكب الجريمة.

كما أضاف المتهم بأنه قام ليلة ارتكابه الجريمة بالدخول لمحل الخواجة حسني كأي زبون عادي وطلب منه شراء سبائك ذهبية بزعم استثمار أمواله في مجال الذهب وقام بالاتفاق معه على شراء عدد معين من السبائك.

وأضاف: طلبت بعدها من الخواجة إرسال العامل بالمحل لشراء علبة سجائر فوافق الخواجة على إرساله وبعدها قمت بالتعدي عليه بالضرب في رأسه ففقد على إثرها الخواجة الوعي، ثم قمت بطعنه 4 طعنات متفرقة بجسده ليلقى مصرعه في الحال، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة.

من جانبها كشفت نجلة شقيقة الجواهرجي عن حجم المسروقات من داخل محل خالها، حيث أوضحت أن المسروقات كانت كميات كبيرة من السبائك الذهبية، وأطقم وجنيهات ذهبية، وخواتم وسلاسل ثمينة والتي قدرت بملايين الجنيهات، وهو ما كشفه الفحص والمعاينة.

وقررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية حبس المتهم في جريمة مقتل الجواهرجي حسني الخناجري، داخل محل الذهب في منطقة بولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم، وبعدها انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتم إجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق ، وتم العثور على جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري، وتبين اختفاء محتوياته من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات.

وظهر المتهم بإنهاء حياة المجني عليه في فيديو مقيد اليدين وسط تشديدات أمنية ليمثل جريمته بمنطقة بولاق أبو العلا وبالتحديد داخل محل الجواهرجي حسني الخناجري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية