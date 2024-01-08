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السعودية..بيان أمني بشأن القبض على أجنبيين اثنين ارتكبا جريمة هزت المملكة

مجتمع

السعودية..بيان أمني بشأن القبض على أجنبيين اثنين ارتكبا جريمة هزت المملكة
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أصدرت السلطات السعودية اليوم الاثنين بيانا بشأن القبض على أجنبيين اثنين، ارتكبا جريمة هزت المملكة.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إلحاقا للبيان السابق عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان في محافظة جدة، نتج عنه وفاته، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما، حيث تم القبض عليهما، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وليل أمس الأحد، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على أحد الهاربين الإثيوبيين المتهمين بقتل الشاب محمد السبيعي في منطقة بني الحارث.

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وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتجت عنه وفاته بالموقع ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية.

وتداول رواد مواقع التواصل معلومات تفيد بأن المتهمين هما شخصان من الجنسية الإثيوبية، وقاموا بنشر صور المتهمين، وأوضحوا أن أحدهما يعرج.

المصدر: RT

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