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السعودية..القبض على أجنبي ارتكب جريمة هزت المملكة وتسليمه إلى الشرطة (فيديوهات)

مجتمع

السعودية..القبض على أجنبي ارتكب جريمة هزت المملكة وتسليمه إلى الشرطة (فيديوهات)
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على أحد الهاربين الإثيوبيين المتهمين بقتل الشاب محمد السبيعي في منطقة بني الحارث، فيما يُستكمل البحث عن المطلوب الثاني.

 وأبان مقطع الفيديو أشخاصا يصطحبون المتهم بعد ضبطه لتسليمه إلى الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ووثق مقطع فيديو آخر لحظة تسليم الإثيوبي لمركز شرطة قيا في منطقة بني الحارث، حيث أثنى رواد مواقع التواصل على جهود المواطنين الذين قبضوا على أحد الجانين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتجت عنه وفاته بالموقع ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية.

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وتداول رواد مواقع التواصل معلومات تفيد بأن المتهمين هما شخصان من الجنسية الإثيوبية، وقاموا بنشر صور المتهمين، وأوضحوا أن أحدهما يعرج.

المصدر: RT

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