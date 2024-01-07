السعودية..أب يكشف ملابسات مقتل نجله في جريمة هزت المملكة (فيديو)

كشفت عائلة الشاب محمد السبيعي الذي أثار مقتله ضجة كبيرة في السعودية، تفاصيل جديدة عن تفاصيل الواقعة.

وفي مقطع فيديو، تحدث والد الشاب محمد السبيعي، عن ملابسات مقتل ابنه من قبل عصابة تجار المخدرات من الجنسية الإثيوبية في منطقة غير مأهولة بالسكان بجدة، حيث أوضح قائلا: "قتل ابني بسبب عصابة الإثيوبيين في جدة عندما كان جالساً في مطل الأجاويد العام، وقام أحد تجار المخدرات الراجلين بعرض بضاعته "خمور" على ولدي، فما كان من ابني إلا أن أمسك تاجر المخدرات بيده وأبلغ الشرطة، والمكالمة مسجلة في مركز الشرطة، موضحا أن نجله لم يعلم أن هناك عصابة أحدهم في الجبل".

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وأضاف الأب: "ابني قال في المكالمة المسجلة له قبل وفاته .."قبضت على أحد الإثيوبيين المروجين للمخدرات ألحقوا علي بسرعة..وعندما سمعوه قام أحد أفراد العصابة الذي كان في الجبل بإطلاق النار على ابني من عيار رشاش كلاشنكوف وقتله بدم بارد، مبينا أنهم استطاعوا الفرار من محافظة جدة".



وأردف: "ضبطوا بعد 4 أيام من فرارهم في مركز" شقصان"، ثم لاذوا بالفرار إلى" حداد بني مالك " داخل الأودية السحيقة".

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وكانت جريمة قتل الشاب السعودي محمد بن راجح السبيعي على أيدي إثيوبيين في جدة قد أثارت ضجة كبيرة في المملكة، حيث تصدر اسمه في وقت سابق منصات التواصل، مطالبة بالقبض على الجناة.

المصدر: RT