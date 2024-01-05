"القتلة يحاولون الفرار خارج السعودية".. جريمة تهز المملكة ومكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن الجناة

تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع جريمة قتل الشاب السعودي محمد بن راجح السبيعي على أيدي إثيوبيين في جدة.

وخلال الساعات الماضية، تصدر هاشتاغ "المغدور محمد السبيعي" قائمة الأكثر تداولا في منصة "إكس" بالسعودية، وتفاعل نشطاء مع الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء، متداولين صور المتهمين.

اللهم ارحم المغدور محمد بن راجح السبيعي وادخله فسيح جناتك ..يارب نسمع تم القبض ع القاتلين ف القريب العاجل.. pic.twitter.com/foRRyBSrrh — امل الغامدي (@9fs2R0mfyUfZBQx) January 4, 2024

وتضمن منشور مكافأة قدرها 100 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الجناة، فيما ذكر منشور آخر أنهما متواجدان حاليا في الطائف، ووجهتهما هي جازان للهرب خارج المملكة.

حسبي الله ونعم الوكيل💔

اثيوبين قاموا بقتل المواطن (محمد بن راجح السبيعي) في مدينة جده وقاموا بالفرار ويُقال انهم حاليا بالطايف ومتجهين للباحه ووجهتهم هي جازان للهرب خارج المملكه

هاذي صورهم الاثنين وواحد فيهم يعرج

انشروها لعل نساهم بالقبض عليهم

#المغدور_محمد_السبيعيpic.twitter.com/sK2HZIIr36 — خالد (@leoo_khalid) January 4, 2024

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان، إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان، نتج عنه وفاته على عين المكان، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.

#الأمن_العام:

الجهات الأمنية بمحافظة جدة تباشر بلاغًا

عن تعرض مواطن لاطلاق نار نتج عنه وفاته. pic.twitter.com/gaLyW5O5da — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 4, 2024

المصدر: RT