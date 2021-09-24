ناشطة عراقية: المجتمع يحارب المرأة المطلقة ويمنعها من التقدم

عبرت الناشطة الاجتماعية العراقية، زينب عباس، عن مأساة المرأة المطلقة داخل المجتمع العراقي وما تتعرض له من ضغوط ومضايفات

جاء تعقيب زينب عباس بعد صدور تقرير للسلطة القضائية في العراق يشير إلى وصول حالات الطلاق في البلاد إلى 6250 حالة طلاق خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت عباس، خلال لقائها معه الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، إن "الشيء الأكبر الذي تتعرض له المرأة المطلقة هو حضانة الأطفال، فهي تريد أن تربي أطفالها بمفردها، بعيدا عن قدرتها على هذه الخطوة ماديا أم لا، فهذه هي المعضلة التي تواجهها المرأة المطلقة حاليا"

وأضافت: "ثانيا نظرة المجتمع إليها ووضعها في مكان واحد واتخاذ نظرة نمطية عنها أن المرأة المطلقة غير مجدية أو بها شيء".

كما أكدت الناشطة العراقية أن "الزواج المبكر يسبب مشاكل للمرأة حيث أنها تتزوج وهي لم تكمل تعليمها ولا يكون لها وظيفة فعندما تتطلق لا تعرف كيف تعيل نفسها أو تعيل أطفالها، وفي حال أن المرأة المطلقة أكملت دراستها ولديها عمل تشتغل فيه المجتمع سوف يحاربها ويمنعها أن تتقدم أو توقف على رجليها".