بعد اتهامات التطبيع.. إعلامي إماراتي يحذف صورة محمد رمضان مع فنان إسرائيلي

حذف الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي الصورة التي نشرها عبر حسابه في "تويتر"، والتي كانت تجمعه بالنجم المصري محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام.

وجاء ذلك بعد أن أثارت الصورة حالة من الجدل، وانتقاد رواد التواصل الاجتماعي واتهام رمضان بالتطبيع، ليقوم حمد المزروعي بحذفها بعد دقائق قليلة من نشرها.

وفي تغريدته المحذوفة، قال المزروعي: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا".

وانتشرت الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عرض محمد رمضان للانتقاد الشديد والهجوم.

من جهته، نشر المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، وبصحبتهما الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام في دبي".

ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي!! pic.twitter.com/M7r60l7k8E — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

وزار آدام الإمارات مع عدد من مساعديه، فيما كان محمد رمضان في الإمارات في زيارة خلال الفترة ذاتها.

ناصر حاتم القاهرة