 
مباشر

بعد اتهامات التطبيع.. إعلامي إماراتي يحذف صورة محمد رمضان مع فنان إسرائيلي

مجتمع

بعد اتهامات التطبيع.. إعلامي إماراتي يحذف صورة محمد رمضان مع فنان إسرائيلي
الفنان المصري محمد رمضان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7aj

حذف الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي الصورة التي نشرها عبر حسابه في "تويتر"، والتي كانت تجمعه بالنجم المصري محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام.

وجاء ذلك بعد أن أثارت الصورة حالة من الجدل، وانتقاد رواد التواصل الاجتماعي واتهام رمضان بالتطبيع، ليقوم حمد المزروعي بحذفها بعد دقائق قليلة من نشرها.

وفي تغريدته المحذوفة، قال المزروعي: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا".

وانتشرت الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عرض محمد رمضان للانتقاد الشديد والهجوم.

من جهته، نشر المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، وبصحبتهما الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام في دبي".

وزار آدام الإمارات مع عدد من مساعديه، فيما كان محمد رمضان في الإمارات في زيارة خلال الفترة ذاتها.

ناصر حاتم القاهرة

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا