مصر.. نقل الفنان سناء شافع إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالتهاب رئوي حاد (صورة)

تعرض الفنان المصري المعروف سناء شافع لوعكة صحية نجمت عن وجود مياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوي حاد، ونقل أمس الخميس إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية.

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وقال عميد المعهد العالي للفنون المسرحية مدحت الكاشف، في تصريح لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن الفنان سناء شافع سيخضع اليوم الجمعة لبعض التحاليل والأشعة للاطمئنان والكشف عن السبب والتأكد من صحة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

من جانبه، أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي لـ"بوابة الأهرام" المصرية، أن الفنان في حالة مستقرة، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى غدا على أقصى تقدير بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية