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بوتين: بدأنا العملية العسكرية في سوريا بسبب خطر الإرهاب بما في ذلك خطره على روسيا

أخبار روسيا

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تدخلت عسكريا في سوريا بسبب وجود خطر الإرهاب، بما فيه خطره على روسيا بالذات.

وفي كلمة ألقاها اليوم الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار التي افتتحت أعمالها في منتجع مدينة سوتشي الروسية، ذكر بوتين إلى أن بلاده نجحت، أثناء عمليتها العسكرية في سوريا، في استعادة حوالي 95% من أراضي البلاد من قبضة المنظمات الإرهابية، كما أنها أنقذت الدولة السورية من الانهيار.

يتبع..

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