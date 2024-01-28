بوتين: لروسيا وبيلاروس مصالح مشتركة في القارة القطبية الجنوبية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد، إن روسيا وبيلاروس لديهما مصالح مشتركة في القارة القطبية الجنوبية، فيما تم بحث سبل التعاون في مثل هذه القضية بين البلدين.

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وأكد بوتين في اجتماع مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، قائلا: "اليوم، يبدو أننا نظرنا في مثل هذه القضية غير العادية مثل التعاون في أنتاركتيكا".

وأضاف: "اتضح أن هناك مصالح مشتركة، وسنعمل على ذلك في القارة القطبية الجنوبية، وسنفعل ذلك بالطبع".

هذا وشارك الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي عبر رابط الفيديو في حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة "فوستوك" في القارة القطبية الجنوبية.

وتتمتع روسيا اليوم بـ"أكبر تمثيل" في القارة القطبية الجنوبية حيث توجد لديها 10 محطات هناك، بينها خمس تعمل على مدار السنة وخمس أخرى موسمية. فيما تقع معظمها على ساحل القارة، بينما تعتبر "فوستوك" هي المحطة الوحيدة التي تقع في وسط القارة بالقرب من القطب الجيومغناطيسي الجنوبي للأرض.

المصدر: RT