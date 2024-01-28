بوتين ولوكاشينكو يشاركان في حفل تدشين مجمع سكني شتوي جديد في القارة القطبية الجنوبية

شارك الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عبر رابط الفيديو في حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة "فوستوك" في القارة القطبية الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيسان في مدينة سان بطرسبورغ اليوم الأحد.

وقال بوتين خلال الجسر التلفزيوني إن المجمع الروسي الجديد في القارة القطبية الجنوبية سيصبح منصة مفتوحة للعلماء من مختلف البلدان وسيعزز البرامج العلمية لدولة الاتحاد مع بيلارروس.

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وأضاف أن الحكومة الروسية بصدد اتخاذ قرار حول استثمارات بمليارات الدولارات في عمل الباحثين في منطقة القطب الجنوبي بين العامين 2025 و2027.

وأشار بوتين إلى أن محطة الأبحاث الروسية "فوستوك" تعد من أحدث المحطات وأكثرها تجهيزا في القارة القطبية الجنوبية.

ونشرت وسائل إعلام روسيا مقاطع مصورة تظهر آخر مراحل إنشاء المجمع الذي يعتبر أول مبنى حديث في العالم تم بناؤه في المنطقة الأكثر برودة في الأرض.

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وتم تأسيس محطة "فوستوك" عام 1957 وتقع على القبة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية على ارتفاع 3.5 ألف متر.

والمجمع الشتوي الجديد عبارة عن هيكل معياري مكون من خمس كتل تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، وهو مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 15 شخصا بشكل مريح خلال فترة الشتاء وما يصل إلى 35 شخصا خلال المواسم الأخرى.

وتتمتع روسيا اليوم بـ"أكبر تمثيل" في القارة القطبية الجنوبية حيث توجد لديها 10 محطات هناك، بينها خمس تعمل على مدار السنة وخمس أخرى موسمية.

وتقع معظمها على ساحل القارة، بينما تعتبر "فوستوك" هي المحطة الوحيدة التي تقع في وسط القارة بالقرب من القطب الجيومغناطيسي الجنوبي للأرض.

المصدر: RT + وسائل إعلام روسية