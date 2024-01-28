لوكاشينكو يدعو بوتين للذهاب معا إلى القطب الجنوبي وبوتين: حسنا

اقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على نظيره الروسي فلاديمير بوتين التوجه "يوما ما" إلى القارة القطبية الجنوبية.

وأضاف رئيس بيلاروس، بعد حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة "فوستوك" في القارة القطبية الجنوبية بالمشاركة مع الرئيس بوتين: "ربما نذهب إلى هناك يوما ما؟ إنه أمر مثير للاهتمام وممتع فعلا".

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ورد عليه الرئيس الروسي بابتسامة: أجل حسنا موافق".

في وقت سابق من اليوم، شارك الرئيسان الروسي والبيلاروسي عبر رابط الفيديو في حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة "فوستوك" في القارة القطبية الجنوبية.

وتم تأسيس محطة "فوستوك" عام 1957 وتقع على القبة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية على ارتفاع 3.5 ألف متر.

والمجمع الشتوي الجديد عبارة عن هيكل معياري مكون من خمس كتل تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، وهو مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 15 شخصا بشكل مريح خلال فترة الشتاء وما يصل إلى 35 شخصا خلال المواسم الأخرى.

ولدى روسيا 10 محطات في منطقة القطب الجنوبي، بينها خمس تعمل على مدار السنة وخمس أخرى موسمية. وتقع معظمها على ساحل القارة، بينما تعتبر "فوستوك" هي المحطة الوحيدة التي تقع في وسط القارة بالقرب من القطب الجيومغناطيسي الجنوبي للأرض.

المصدر: وكالات