محافظ منطقة سخالين الروسية يعرض خططه لتنمية المنطقة

قدم محافظ منطقة سخالين الروسية خلال فعاليات معرض ومنتدى "روسيا" الدولي في موسكو، خطته لتنمية المنطقة التي يديرها.

وأشار المسؤول خلال المنتدى إلى أن التركيز في سخالين سيكون على إنشاء مجمعات صناعية جديدة، يتوسطها ميناء يقع على الساحل الشرقي للمنطقة، موضحا أن هذه المجمعات ستصبح عنصر جذب أساسيا ومكانا استراتيجيا جديدا لمعالجة المحروقات والمشتقات النفطية، وإنتاج الوقود والأسمدة المعدنية والنيتروجينية، وإنتاج البروتينات العلفية.

RT

وتغطي المشاريع التي قدمها المحافظ مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك إنشاء المجمع الهيدروجيني الشرقي بالتعاون مع مؤسسة "روساتوم"، وتوطين خدمات النفط والغاز. وتهدف كل هذه المبادرات إلى زيادة الإمكانات الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص عمل جديدة.

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وبشكل عام، أكد خطاب المحافظ فاليري ليمارينكو في المنتدى على رغبة منطقة سخالين في تحقيق تنمية اقتصادية مكثفة وتعميق العلاقات الدولية وتحسين نوعية حياة السكان.

وفي إطار المنتدى ناقش المجتمعون قضايا التنمية السياحية والبنية التحتية الاجتماعية والطرق، مع إيلاء اهتمام خاص لجزر الكوريل.

المصدر: RT