موسكو تستضيف معرض ومنتدى "روسيا" الدولي

بدأت التحضيرات في العاصمة الروسية موسكو لاستضافة فعاليات معرض ومنتدى "روسيا" الدولي التي ستبدأ في نوفمبر المقبل.

وأشار القائمون على المعرض إلى أن فعالياته ستقام على أرض مدينة المعارض في موسكو في الفترة ما بين 4 نوفمبر 2023 و12 أبريل 2024، وخصصت لهذه الفعاليات أماكن بمساحة 90 ألف متر مربع، ويتم بناء 12 مبنى جديد على أرض مدينة المعارض خصيصا لهذا الحدث.

وستشارك في المعرض وفود وهيئات ومشاركون من جميع الأقاليم الروسية، ووفود من عدة شركات كبرى مختصة في العديد من المجالات، وممثلون عن عدة دول أجنبية ومنظمات اجتماعية، وستشهد فعاليات المعرض برامج ترفيهية وثقافية وتجارية.

وفي الفترة ما بين 8 نوفمبر 2023 و14 يناير 2024 ستقام في المعرض فعاليات "أيام الأقاليم الروسية"، ليتعرف الزوار على أقاليم الاتحاد الروسي وإمكاناتها الاقتصادية والثقافية والسياحية.

ومن 15 يناير إلى 9 فبراير 2024 ستقام في المعرض فعاليات أيام الاقتصاد الروسي، ليقدّم رواد الأعمال في روسيا إنجازاتهم وصناعاتهم الرئيسية.

وما بين 12 فبراير و 7 مارس 2024، سيقام من ضمن الفعاليات منتدى الإنجازات الوطنية لعرض إنجازات الحكومة الروسية في تنفيذ المشاريع الوطنية وبرامج الدولة.

وسيتضمن المعرض أيضا فعاليات "مهرجان المأكولات" إذ سيتعرف الزوار على مطابخ الشعوب الروسية المتنوعة، وسيتذوقون المشروبات والمأكولات الشعبية ليتعرفوا على اسرار تحضيرها، كما ستعرض للزوار العديد من المنتجات الغذائية والهدايا والآلات الموسيقية والتذكارات المصنوعة يدويا.

المصدر: RT