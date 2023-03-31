الدفاع الروسية تعلن عن تسجيل زيادة كبيرة بعدد المتطوعين في الجيش

قال رئيس قسم التنظيم والتعبئة في وزارة الدفاع الروسية، الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي، إن عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب التعاقد قد زاد بشكل كبير.

وأضاف المسؤول عن التعبئة في وزارة الدفاع أن "عدد المواطنين الذين قرروا التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية سجل زيادة كبيرة، ولضمان تسجيلهم في الوقت المناسب، وسعت وزارة الدفاع شبكة نقاط التسجيل كما زادت عدد المدربين".

كما أكد أن العمل على اختيار المتطوعين الراغبين في التعاقد للخدمة في القوات المسلحة الروسية مستمر بالتعاون الوثيق مع السلطات الإقليمية.

وفي نفس السياق أعلن تسيمليانسكي أن خطط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لا تتضمن موجة تعبئة ثانية، وأن عدد المتطوعين كاف.

وقال: "أريد أن أؤكد للجميع أن خطط هيئة الأركان العامة لا تتضمن موجة تعبئة ثانية. وأن عدد الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية، وكذلك المتطوعين الراغبين في المشاركة في العملية الخاصة كاف".

وفي وقت سابق قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف إن الجيش الذي يجمع بين التجنيد الإلزامي والتعاقدي يلبي احتياجات روسيا على أكمل وجه.

وشدد مدفيديف على ضرورة زيادة عدد القوات العاملة في الجيش الروسي، مضيفا أنه "قد تم الإعلان عن عدده المنشود، وهو 1.5 مليون شخص على الأقل".

المصدر: نوفوستي