مدفيديف: نحن بحاجة إلى الجمع بين نظامي التجنيد الإلزامي والتعاقدي وزيادة تعداد الجيش

اعتبر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الجيش الذي يجمع بين التجنيد الإلزامي والتعاقدي يلبي احتياجات روسيا على أكمل وجه، وأكد ضرورة زيادة عديد القوات المسلحة.

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وقال في تصريحات لوسائل إعلام روسية: "في الوقت الحالي، يتطلب الدفاع الناجح عن وطننا جيشا مختلطا قائما على أساس التجنيد الإلزامي والتعاقد".

وشدد مدفيديف على أن "جيشنا يجب أن يصبح أكبر"، مضيفا أنه "قد تم الإعلان عن عديده المنشود - هو 1.5 مليون شخص على الأقل".

وأشار مدفيديف إلى أن تنفيذ العملية العسكرية أثر بشكل "جوهري" في مفاهيم بناء القوات المسلحة الروسية، حيث يتم الآن "اختبار قوة الجيش في ظروف الأعمال القتالية".

المصدر: "تاس"