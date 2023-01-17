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بيسكوف يكشف خلفية سعي روسيا لزيادة تعداد الجيش

أخبار روسيا

بيسكوف يكشف خلفية سعي روسيا لزيادة تعداد الجيش
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن سبب زيادة تعداد العسكريين في الجيش الروسي إلى 1.5 مليون شخص، يكمن في تصرفات الغرب وضرورة ضمان أمن البلاد دون قيد أو شرط.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "يرتبط السبب بتلك الحرب، التي تشنها دول الغرب الجماعي ضدنا. بالحرب بالوكالة التي تتضمن في ذاتها عناصر المشاركة غير المباشرة في العمليات القتالية، وعناصر الحرب الاقتصادية والحرب المالية والحرب القانونية، والخروج عن أية أطر ومجالات قانونية مشروعة، وما إلى ذلك. هذا هو سبب زيادة تعداد الجيش الروسي. يجب ضمن أمن بلادنا بشكل مطلق، وفي الوقت الراهن تقوم وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ هذه المهمة".

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في وقت سابق، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اجتماعا مع نوابه ومع قادة أركان كافة صنوف القوات في الجيش الروسي بشأن تنفيذ قرار رئيس الدولة فلاديمير بوتين، بزيادة عدد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون شخص من العسكريين.

بيسكوف يكشف خلفية سعي روسيا لزيادة تعداد الجيش

المصدر: نوفوستي

 

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