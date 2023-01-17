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وزير الدفاع الروسي شويغو يعلن عن تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي

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وزير الدفاع الروسي شويغو يعلن عن تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي
Globallookpress Russian Ministry of Defence
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي في الفترة من 2023 وحتى عام 2026.

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جاء ذلك على لسان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماع للإدارة العسكرية عقده الوزير حول قضايا زيادة عدد القوات المسلحة الروسية، وأشار إلى أن تعداد القوات المسلحة الروسية سوف يرتفع إلى 1.5 مليون فرد، فيما ستجري تلك التغييرات في الفترة من 2023-2026.

وقال شويغو: "تأتي هذه التغييرات واسعة النطاق في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2023-2026، وسيتطلب ذلك من جميع نواب الوزير والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي وفروع القوات المسلحة اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة".

المصدر: نوفوستي

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