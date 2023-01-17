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لقطات توضح تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية (فيديو)

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لقطات توضح تدمير مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية (فيديو)
Globallookpress Russian Ministry of Defence
صورة أرشيفية
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نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية لقطات ترصد تدمير كتيبة الاستطلاع التابعة للمجموعة الثالثة من قوات العمليات الخاصة لجمهورية دونيتسك لمجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية.

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ويبدو في مقطع الفيديو رصد مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية وهي تحاول عبور خط الجبهة في إحدى مناطق خط التماس الأمامي ذات الكثافة المنخفضة من الاشتباكات، على أمل أن يخفي الليل والغابة حركتهم بشكل كاف، إلا أن قوات العمليات الخاصة لجمهورية دونيتسك اكتشفت حركتهم بمساعدة جهاز تصوير حراري ودمرتهم باستخدام منظومة صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنه قد تم تصفية مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في منطقة تاباييفكا وبيرشوترافنو في منطقة خاركوف، وتصفية ثلاث مجموعات أخرى بالقرب من بلدات شيبيلوفكا ونوفوميخايلوفكا وشيفتشينكو بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي

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