شويغو يتفقد مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة (فيديو)

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مقر مجموعة "فوستوك" للقوات، وذلك في إطار جولة عمل تفقدية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوزير شويغو استمع في مركز قيادة مجموعة "فوستوك"، إلى تقرير من قائد المجموعة الفريق رستم مرادوف، حول الوضع الحالي في المنطقة، وحول نشاط المجموعة وكذلك لتقارير قادة الاتجاهات العسكرية الأخرى.

إقرأ المزيد

والتقى الوزير قادة القطعات والتشكيلات العسكرية الروسية العاملة في المنطقة، واستمع منهم لتقارير عن سير تنفيذ المهام القتالية في الاتجاهات الرئيسية.

وأعير اهتمام خاص، خلال زيارة الوزير، لتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وتنظيم أعمال التحصين وتهيئة الظروف الآمنة لانتشار الأفراد في الظروف الميدانية وكذلك عمل الوحدات الطبية ووحدات الدعم الخلفية.

وشكر سيرغي شويغو، العسكريين الذين يؤدون مهامهم بشجاعة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتقديرا للبطولة والتفاني قام الوزير بتقليد العسكريين ميداليات وأوسمة الدولة، وقال: "تؤدون خدمتكم العسكرية بشكل لائق، تدافعون عن الوطن، وتساعدون كل من يحتاج المساعدة، وتبذلون كل جهد لتقريب اليوم المنشود، يوم النصر".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية