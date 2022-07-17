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لافروف: نظام كييف ورعاته يفبركون عمليات درامية دموية لشيطنة روسيا

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لافروف: نظام كييف ورعاته يفبركون عمليات درامية دموية لشيطنة روسيا
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن نظام كييف ورعاته الغربيين يفبركون عمليات درامية دموية لشيطنة روسيا في نظر المجتمع الدولي، ردا على خسارتهم في الميدان.

وكتب لافروف في مقال نشرته صحيفة "إزفستيا" الروسية: "بعد الخسارة في ساحة المعركة، لا يتردد النظام الأوكراني ورعاته الغربيون في تقديم أعمال درامية دموية لتشويه صورة بلادنا أمام الرأي العام الدولي".

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وأضاف: "لقد فعلوا ذلك في بوتشا، وماريوبول، وكراماتورسك وكريمنتشوك".

ولفت إلى أن "وزارة الدفاع الروسية تحذر بشكل دائم من حوادث جديدة مفبركة من هذا القبيل".

 

المصدر: "تاس" 



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