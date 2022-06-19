تهم بجرائم الحرب تلاحق عسكريين أوكرانيين.. ولجنة التحقيقات الروسية تحرك قضايا ضدهم

حركت لجنة التحقيقات الروسية قضايا جنائية ضد عسكرين أوكرانيين بتهم استخدام وسائل وأساليب حربية محظورة، وفق ما أعلنه المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية.

باشرت لجنة التحقيقات الروسية النظر في جنايات ارتكبها عسكريون تابعون للقوات الاوكرانية.

وتشمل التحقيقات اللواء الاوكراني المؤلل رقم 24، وهم يفغيني كوراش ـــ سيرجي بوستوبالسكي ـــ رومان مامافكو ـــ نيكولاي يانشي.

ومن لواء المظليين رقم 25: أندريه كاشانوف ـــ رومان زابرودسكي ـــ أندريه تكاتشوك ـــ دميتري تشيرنيشنكو ـــ إميل إيشكولوف ـــ فلاديمير كابيتولا.

ومن اللواء رقم: 30: ألكسندر زينيفيتش ـــ نيكولاي بيريستوبنياك.

ومن اللواء رقم: 56: دميتري دوفبيتش ـــ سيرجي سيرشينكو ـــ دميتري جيراسيمنكو ـــ فياتشيسلاف بوجايشوك ـــ ألكسندر بوندارينكو ـــ ميروسلاف فيرخوفي ـــ أرتيوم بوتشكوف ـــــ جينادي بويكو.

وتشير التحريات إلى أنه خلال الفترة 18 - 19 يونيو 2022، قام عسكريون أوكرانيون بإصدار أوامر وجرى تنفيذها بشن ضربات مدفعية من أسلحة ثقيلة استهدفت البنية التحتية المدنية في مدن دونيتسك وماكيفكا وكومسومولسكوي وأحياء بانتيليمونوفكا، وكذلك في مدن ميرونوفسكي وستيبنوي وبيسارابكا وسيفيرودونيتسك وكراسني لوتش وبيرفومايسك وقرية فروبوفكا.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية وأعلنت مؤخرا ترحيل عدد من قياديي الكتائب النازية وكبار الضباط الأوكرانيين الأسرى إلى روسيا لاستكمال النيابة العسكرية التحقيق معهم.

المصدر: تاس