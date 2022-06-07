أنطونوف: استمرار التواصل بين الجيشين الروسي والأمريكي مهم لمنع أي مواجهة مباشرة

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، ضرورة الحفاظ على الاتصالات بين الجيشين الروسي والأمريكي منعا لحدوث أي مواجهة عسكرية مباشرة.

وقال أنطونوف في تصريح للقناة الروسية الأولى إن هناك "محادثات هاتفية متقطعة" تجرى بين وزيري الدفاع ورؤساء الأركان العامة في البلدين.

وأضاف: "أعتقد أن هذا مهم للغاية لمنع مواجهة عسكرية مباشرة محفوفة بالتصعيد مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأشار إلى أن "العلاقات الدبلوماسية الروسية الأمريكية محدودة للغاية، وأن الحوار السياسي بين البلدين في مستوى منخفض غير مسبوق".

وفي 19 مايو ماضي أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف مباحثات عبر الهاتف مع رئيس لجنة أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي.

وفي 13 من الشهر نفسه، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.







المصدر: RT