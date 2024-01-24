واشنطن تحيد أوروبا.. هيمنة من بوابة أوكرانيا والاقتصاد

"الولايات المتحدة الأمريكية تقود حرباً على أوروبا" عنوان لكتاب سنناقشه اليوم لأنه يعكس وجهة نظر سائدة هنا..

حرب تأتي ضمن سلسلة مغامرات دموية في أفغانستان العراق سوريا ليبيا أوكرانيا واليوم غزة واليمن عسكرة للبحار وجبهات تنتظر.. خلف كل هذا يقف دائما سياسيو الولايات المتحدة للعقدين الأخيرين من هم وما هي ايديولوجيتهم؟ لماذا يثيرون كل هذه الحروب في هذا المرحلة بالذات؟ وما العلاقة بين كل هذه الساحات؟

مناقشة هذا الموضوع مع المفكر والمؤرخ والكاتب يوسف هندي.

Your browser does not support audio tag.