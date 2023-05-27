هل يتحول التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى صراع عسكري؟

في حوار صحفي يحتفي بعيد ميلاده المائة وأراءه المؤثرة في قراءة التحولات الجيوسياسية، حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وأحد أمهر دبلوماسيي واشنطن كما يوصف هنري كيسنجر

من انحدار التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين إلى صراع عسكري، مشيرا إلى أن الصين عدو محتمل وخطير.

كيسنجر لم يستبعد أن تكون المشكلة في بحر الصين الجنوبي سببا لاندلاع صراع لا يمكن تجنب الاشتباك فيه أمام عجز السبل القانونية.

تصريحات كيسنجر تأتي في سياق توتر متصاعد في المحيطين الهندي والهادئ على خلفية ملف تايوان وتوجه واشنطن لتشكيل تحالفات إقليمية لحصار الصين اقتصاديا وعسكريا وصولا إلى ما استجد من اتهامات متبادلة بين بكين وواشنطن بشن هجمات سيبرانية على منشآت حيوية.

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