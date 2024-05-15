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نيوزميكر

دول الخليج لواشنطن.. يمكنكم وقف حرب إسرائيل

أخبار العالم العربي

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أبرز تصريحات جاسم البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي لبرنامج نيوزميكر:

- نسعى جاهدين لضمان نجاح القمة لخدمة المواطن العربي

- نسعى لمساعدة الدول العربية المحتاجة في جميع المجالات

- البند الأساسي للقمة اليوم هو القضية الفلسطينية ووقف الاعتداء الإسرائيلي

- المجتمع الدولي خذلنا في قضية فلسطين

- مجلس الأمن فشل في جميع المواقف وكان دوره حياديا

- واشنطن تعرف موقفنا تجاه القضية الفلسطينية

- العلاقات الأمريكية الخليجية لا تقاس بموضوع واحد

- القضية الفلسطينية أصبحت دولية

- دول مجلس التعاون رحبت بالتطبيع السعودي الإيراني

- نعمل على تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إيران

- العلاقات الروسية الخليجية متميزة وتسير بشكل صحيح

- يوجد خطط عمل مشتركة مع الروس

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