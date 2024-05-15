دول الخليج لواشنطن.. يمكنكم وقف حرب إسرائيل
أبرز تصريحات جاسم البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي لبرنامج نيوزميكر:
- نسعى جاهدين لضمان نجاح القمة لخدمة المواطن العربي
- نسعى لمساعدة الدول العربية المحتاجة في جميع المجالات
- البند الأساسي للقمة اليوم هو القضية الفلسطينية ووقف الاعتداء الإسرائيلي
- المجتمع الدولي خذلنا في قضية فلسطين
- مجلس الأمن فشل في جميع المواقف وكان دوره حياديا
- واشنطن تعرف موقفنا تجاه القضية الفلسطينية
- العلاقات الأمريكية الخليجية لا تقاس بموضوع واحد
- القضية الفلسطينية أصبحت دولية
- دول مجلس التعاون رحبت بالتطبيع السعودي الإيراني
- نعمل على تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إيران
- العلاقات الروسية الخليجية متميزة وتسير بشكل صحيح
- يوجد خطط عمل مشتركة مع الروس