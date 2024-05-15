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"حزب الله" يشن هجوما جويا بمسيّرات انقضاضية على قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب طبريا
نيوزميكر

تشدد ليبي تجاه التطبيع..إسرائيل محتلة لفلسطين

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