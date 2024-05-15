تشدد ليبي تجاه التطبيع..إسرائيل محتلة لفلسطين

تاريخ النشر:15.05.2024 | 19:11 GMT | أخبار العالم العربي
فكّر الأمريكيون بإيقاف دوران الأرض في حال نشوب حرب نووية. وقد كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل مشروع البنتاغون السري حول ذلك.
أصدر مجلس قضاء ولاية الجلفة في الجزائر بيانا بشأن واقعة العثور على شخص بعد 3 عقود من الزمن مضت على اختفائه.
أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بإطلاق للنار في المبنى الذي كان يعقد فيه اجتماعا للحكومة، وتم نقله إلى المستشفى.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري بحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح.
نظم اتحاد القبائل العربية في محافظة الجيزة برعاية رئيس الاتحاد شيخ مشايخ سيناء إبراهيم العرجاني مؤتمرا جماهيريا للتعريف بدور الاتحاد، وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة.
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في حديث لصحيفة "معاريف" العبرية إن انقلاب الجيش المصري على إسرائيل دراما سوداء، لا حلّ لها.
يعد لحم الدجاج من الأطعمة القيّمة غذائيا، حيث يحتوي على كميات عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الشمال، إثر العمليات التي ينفذها "حزب الله" اللبناني "دعما لغزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع المصري محمد زكي اليوم ناقشا خلاله التحديات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي.
تعيش القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حالة من الارتباك الشديد منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهو أمر عززه فشل إسرائيل حتى الآن في تحقيق أهداف الحرب على غزة وتحرير أسراها.
أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن إطلاق 8 مناطق لوجستية في شبه جزيرة سيناء متاحة أمام الاستثمار المصري.
قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة والمحلل السياسي الإسرائيلي حاييم كورين إن تهديدات المصريين بقطع العلاقات مع إسرائيل يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى استياء يسود بين ضباط إسرائيليين وأعضاء بمحلس الحرب من فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إعداد خطة لخلق بديل عن "حماس" يحكم قطاع غزة بعد الحرب.
في موقف أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، قامت بطلة الفنون القتالية المختلطة، السعودية هتان السيف، بزيارة المصرية ندى فهيم للاطمئنان عليها بعد نزالهما الأخير المثير للجدل.
أفادت مواقع إسرائيلية بوقوع حدث أمني "صعب جدا" في غزة قبل قليل.
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري في بيان رفض مصر القاطع "لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي".
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير المعروف بالسوق المصري، بمنطقة إمينونو في وسط إسطنبول بتركيا.
أظهر مقطع مصور اللحظات الأولى عقب إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بالرصاص وعملية نقله للمشفى والقبض على المهاجم.
تبدأ اليوم محاكمة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، بتهمة الرشوة، حيث يسعى ممثلو الادعاء إلى إقناع هيئة المحلفين بأنه كان مستعد لبيع نفوذه مقابل أموال وسبائك ذهبية وسيارة.
قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية ميسون في البحرِ الأحمرِ، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة".
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مخطط إسرائيلي سري يستهدف الأناضول، و"أرض الميعاد".
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.
ضبطت فرق الشرطة التركية في مطار إسطنبول، 73 سبيكة ذهبية تزن كل منها كيلوغراما واحدا، مخبأة في عربة أطفال قادمة من دبي.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لوحدة الإدارة والتحكم بالمنطاد التجسسي التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "أدميت".
أفادت "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعت دولا عربية للمشاركة في قوة لحفظ السلام تنتشر في قطاع غزة بعد الحرب.
أعلنت كنائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، تنفيذ "عملية مركبة" ثانية ضد قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى بين الجنود.
أحالت نيابة الأموال العامة في مصر 5 موظفين بمصلحة الجمارك ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب مواد غذائية وأدوية محظورة.
تفاعل مدرب نادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا بشكل مثير مع هجمة خطيرة لتوتنهام خلال مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي.
قالت وسائل إعلام فرنسية إن السجين محمد عمرة الذي فر إثر هجوم مسلح على شاحنة سجناء في منطقة نورماندي شمال البلاد لديه سوابق ومعروف لدى السلطات.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي أن الجيش طلب من سكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة مغادرة منازلهم بشكل عاجل تحسبا لعملية عسكرية محتملة في المنطقة.
قال كورت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي إن نصر إسرائيل الكامل في غزة غير قابل للتحقيق من جهة نظر واشنطن.
أشار الخبير العسكري أندريه ماروتشكو إلى لجوء نظام فلاديمير زيلينسكي إلى حشد قوات نسائية بالكامل بمقاطعة خاركوف التي يواصل الجيش الروسي تقدمه فيها، ما يؤكد استنفاده الرجال في جيشه.
تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الأربعاء لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.
أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة".
أكد وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن أن دبلن ستعترف رسميا بدولة فلسطين في مايو الجاري دون أن يكشف تاريخ هذا الاعتراف، خلافا لما ذكرته بعض التقارير الإعلامية.
وجه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة دعوة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات سريعة بحق قادة إسرائيليين على خلفية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يعزف على غيتار إلكتروني ويغني في إحدى حانات العاصمة الأوكرانية كييف.
توعد وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا "من يتحدون مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة ويحاولون تنفيذ لعبة على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا"، بعقاب شديد.
لفتت جو-آيه، مدلّلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأنظار خلال مراسم تدشين شارع عند البوابة الشمالية لبيونغ يانغ، حيث بدت أنيقة وجذابة.
وصف القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول استسلام الحركة بـ"السخيفة وأنها للاستهلاك المحلي وتعكس وضعه المأزوم بعد 220 يوما على بدء الحرب".
أكد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أن وجود ميناء في طابا على الحدود المصرية الشرقية لا يتعدى كيلومترا في الحدود مع إسرائيل يعد أمنا قوميا.
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
أقر متحدث البنتاغون باتريك رايدر بتقدم الجيش الروسي في خاركوف شرق أوكرانيا داعيا كييف إلى عدم التذرّع بتأخر السلاح الأمريكي، وذكّرها بالأسلحة التي تصلها من باقي الحلفاء.
هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب جسم الإنسان، ويحدث المرض عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنتشر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، لتصل إلى الأنسجة والأعضاء المجاورة.
تعمل مصر على بناء مدينة فضاء جديدة على أرض العاصمة الإدارية لخدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في الدولة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بالحديث عن شاب في ولاية الجلفة اختفى منذ عام 1996 وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره.
أثارت صور نشرها مارك زوكربيرغ على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي حفيظة المجتمع التونسي بسبب عبارة كانت مكتوبة على قميصه.
كشف طبيب أسنان عن فواكه وعصائر شائعة يجب علينا تجنب تناولها كثيرا لأنها قد تؤدي إلى "تآكل" مينا الأسنان وتسبب إضعافها.
نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف تعرضت دبابة T-90M الروسية لعدة ضربات بالدرونات الانتحارية، وتابعت مهمتها بنجاح دون أن تتأثر بتلك الضربات.
كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجهز مفاجأة لنادي النصر السعودي بشأن مستقبله مع الفريق الأصفر.
نشرت وسائل الإعلام مشاهد لاستخدام الجيش الروسي زورقا مسيرا للمرة الأولى بالعملية العسكرية في أوكرانيا يتم توجيهه بمنظومة "غلوناس" الروسية لتحديد المواقع، ويحمل 250 كغ من المتفجرات.
سجل نيكولاي إيفانوف واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم وربما أسرعها على الإطلاق وذلك خلال لقاء فريقه "Mashuk-KMV" بيتيغورسك ضد خيميك دزرجينسك في دوري الدرجة الثانية الروسي.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الانتخابات الأوكرانية.
رد مدير عام منطقة آثار الهرم في مصر أشرف محي الدين على أنباء اكتشاف هيكل جديد ضخم بجوار هرم خوفو (الهرم الأكبر) في منطقة فارغة من المقبرة الغربية بالجيزة.
قال مسؤولون إن مجموعة من الحيتان القاتلة أغرقت يختا يبلغ طوله 50 قدما في المياه المغربية، اصطدمت باليخت وأجبرت اثنين من طاقمه على الفرار.
صدر أمر أميري صباح اليوم الأربعاء بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ"سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".
شن البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري هجوما لاذعا على وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس الذي دعا مصر إلى "إعادة فتح معبر رفح" الحدودي بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق "نصر كامل" على حركة "حماس" في قطاع غزة.
نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة "فورا"، محذرا من أن استمرارها سيقوّض العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.
حول البعد العملياتي والرمزي لتحرير الجيش الروسي مدينة خاركوف ومنطقتها، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي":
كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة المصري يتجه لإيقاف الظهير الأيمن المغربي لنادي بيراميدز محمد الشيبي، رغم صحة موقفه باللجوء للقضاء المصري في أزمته مع نجم الأهلي حسين الشحات.
حذر أحد الخبراء من تشغيل مروحة الهواء طوال الليل بسبب بعض المخاطر الصحية التي قد تنجم عن ذلك.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات جسيمة تهدد الاقتصاد العالمي في ظل ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى يفوق الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأكثر من 3 مرات.
عرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "مجموعة سيتي" الإماراتية التي تستحوذ على مانشستر سيتي وعلى حصة في جيرونا خيار سحب استثماراتها للسماح لكلا الناديين بالمنافسة في دوري الأبطال.
نعى "حزب الله" اللبناني ليل يوم الثلاثاء، مقاتلا في صفوفه، بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب اللبناني.
اتخذ سلاح الجو الأمريكي قرارا بعدم إصلاح قاذفة B-2 Spirit الشبحية التي سبق لها أن واجهت حادثا جويا، وذلك بسبب النفقات الباهظة التي يتطلبها الإصلاح والمشاكل المتعلقة به.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتين جديدتين بمقاطعة خاركوف وبلدة رابوتينو الاستراتيجية في مقاطعة زابوروجيه والقضاء على 1165 عسكريا وإسقاط عشرات الصواريخ الأوكرانية في 24 ساعة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن قواته أنهت عملياتها وانحسبت من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية هناك استمرت 6 أيام.
شن وزراء في اليمين المتطرف الإسرائيلي هجوما حادا على وزير الدفاع يوآف غالانت عقب دعوته إلى الإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب وضرورة اتخاذ "قرار صعب".
شكر الرئيس فلاديمير بوتين وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو على جهوده في بناء القوات المسلحة وإضفاء طابع جديد عليها، مؤكدا استمرار "سير العمل حسب الخطط المرسومة" في الجيش الروسي.
قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون بشأن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل إذا أقره الكونغرس.
كشف رئيس مركز الأعمال الروسي في أفغانستان رستم حبيبولين عن المنتجات التي تصدرها روسيا إلى أفغانستان، والسلع التي تستوردها روسيا من كابل.
أعلنت "كتائب القسام" مساء يوم الثلاثاء، أنها تدك مقر قيادة للعدو في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
كشف المحلل الإسرائيلي في الشؤون العسكرية المصرية إيلي ديكال، عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات التي تواجه إسرائيل على رأسها تعاظم قوة وقدرات الجيش المصري.
رصد العلماء هيكلا ضخما كامنا في الفضاء السحيق يقوض فهمهم الحالي لكيفية تطور الكون.
عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من عملية استهدافها لقوات إسرائيلية خاصة أثناء دخولها أحد المنازل ضمن كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تروج لمظاهرات جورجيا، لكنها تعتم على احتجاجات الآلاف في أرمينيا، وتتغاضى عن الاعتقالات الجماعية هناك.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الفيديو الكامل لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زئيف كيبر في مصر.
انفعل حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون، بشدة بعد استبداله بسبب الإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه توتنهام يوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة 34 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء اعتماد بطولة كأس العرب وإقامة 3 نسخ في 2025 و2029 و2033 تستضيفها قطر.
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، شنه هجوما جويا بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف فيها قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب مدينة طبريا، مؤكدا "إصابة الأهداف المحددة بدقة".
حذر المحلل السياسي الإسرائيلي يارون فريدمان حكومة بلاده من خطورة تدهور العلاقات مع مصر، مؤكدا أن السلام مع القاهرة في خطر.
أثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن هو؟
أكد الخبير سيرغي روزينكو أن الاتحاد الأوروبي أكبر خاسر من حظر واشنطن على حلفائها استيراد اليورانيوم الروسي المخصب، حيث سيخنق هذا الحظر الصناعة النووية في أوروبا ويدمر ما تبقى منها.
يتجنب الكثيرون القهوة والشاي قبل موعد الذهاب إلى السرير من أجل التمتع بنوم جيد، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من مشروبات أخرى يمكن أن تكون سارقة للنوم أيضا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة وكالة "شينخوا" إن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار "مصالح جميع الدول المشاركة في الصراع".
شهد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مراسم توقيع محضر استلام أرض مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط غرب سوهاج.
أعلنت كريس نيوبي مؤلفة كتب العلوم الطبية، في حوار مع الصحفي تاكر كارلسون، أن مرض لايم يمكن أن يكون قد نشأ في المختبرات البيولوجية الأمريكية.
أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله ووفد حركة "حماس" برئاسة خليل الحية على وحدة الموقف، ومواصلة الجهود الميدانية والسياسية والشعبية لتحقيق أهداف "طوفان الأقصى".
نشر حاكم مدينة سيفاستوبل في القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف صورة لإحدى قنابل صاروخ "أتاكمس" أمريكي عنقودي أسقطته الدفاعات الروسية شمالي المدينة الليلة الماضية.
سخر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، من أزمته مع المصري محمد صلاح، نجم الفريق، بعد واقعة المشادة الشهيرة بينهما خلال مباراة وست هام.
رجحت قناة "سي إن إن البرتغال" أن يكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد ألغى زيارته إلى إسبانيا والبرتغال على خلفية "تفاقم الوضع في بلاده" مع استمرار تقدم الجيش الروسي.
أكد رئيس جمهورية التشيك بيتر بافل أن أوروبا لا تريد المواجهة بين روسيا و"الناتو"، داعيا لوقف القتال في أوكرانيا وبدء المفاوضات حول مرحلة ما بعد الحرب.
أوكرانيا أدركت قوة وزير الدفاع الروسي الجديد، بل ترى في تكليفه كارثة وشيكة. حول ذلك، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا":
يوجد في قلب منطقة تشيرنوبيل المحظورة جسم مشع خطير لدرجة أن مجرد النظر إليه يمكن أن يكون قاتلا في غضون دقائق.
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