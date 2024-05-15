بعد تفاقم التوتر حول رفح.. هل تتجه مصر لقطيعة مع إسرائيل؟

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده القاطع لما اعتبره سياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً. جاء ذلك، تعقيباً على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في القطاع. واعتبر شكري أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، هي السبب الرئيس في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر ... وترى أوساط سياسية وإعلامية أن هجوم رفح بات يهدد بشكل جدي اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل منذ 45 عاما خاصة بعد تزايد التوترات بين الجانبين في الآونة الأخير بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ، ودعم مصر للدعوى التي ترفعها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ... فما هي احتمالات القطيعة بين مصر وإسرائيل في المرحلة المقبلة؟

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