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الخارجية الأمريكية: واشنطن غير مستعدة لتثبيت مبدأ عدم استخدام السلاح النووي أولا مع الصين

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الخارجية الأمريكية: واشنطن غير مستعدة لتثبيت مبدأ عدم استخدام السلاح النووي أولا مع الصين
Legion-Media
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قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح بوني جينكينز إن واشنطن لا تدرس حاليا إمكانية تثبيت مبدأ عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية مع الصين على أساس ثنائي..

وقالت جينكينز خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، ردا على سؤال حول إمكانية تثبيت هذا المبدأ: الجانب الأمريكي بحاجة للتفكير في هذا الأمر في إطار التفاعل بين الإدارات.

وأضافت: في هذه المرحلة لا ندرس هذه الفكرة ولا نريد تغيير سياستنا الحالية.

يشار إلى أن حلف الناتو تبنى مبدأ “عدم البدء باستخدام” السلاح النووي. ومن جهتها تعهدت واشنطن أيضا بالامتناع عن استخدام الأسلحة النووية أولا ضد الدول غير الحائزة عليها، لكنها لم تستبعد المبادرة إلى استخدامها في حالات وظروف لم تحددها.

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عدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي هو تعهد أو سياسة تتبناها القوة النووية، وتعني عدم استخدام الأسلحة النووية كوسيلة للحرب إلا إذا هاجمها الخصم أولاً باستخدام الأسلحة النووية وتم تطبيق هذا المفهوم على الحرب الكيميائية والبيولوجية.

وقد أعلنت الصين سياستها سياسة عدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي في عام 1964 وحافظت على هذه السياسة إلى الآن، كما صرحت الهند بسياستها سياسة عدم المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية في عام 2003.

المصدر: تاس 

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