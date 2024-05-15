الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يجذب استثمارات صينية إلى قطاع اقتصادي حيوي

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركاء صينيون عن توظيف ثلاثة مليارات روبل (32 مليون دولار) في مشروع مشترك لتوسيع إنتاج أدوية ابتكارية في روسيا.

وفي إطار المشروع سيتم تطوير إنتاج أدوية مبتكرة ونقل خطوط أدوية إلى إحدى الشركات الرائدة في تطوير وتصنيع الأدوية الروسية.

ومن المقرر تسويق المنتجات الطبية النهائية في السوق الروسية، ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان.

وقال رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف إن حجم سوق الأدوية الروسية تجاوز 2.5 تريليون روبل حتى نهاية 2023 لذلك توجد إمكانات كبيرة لزيادة إنتاج الأدوية، خاصة وأن انسحاب شركات غربية خلق فرصا جديدة للشركات الوطنية وشركات الدول الصديقة.

وأضاف أن "سوق الأدوية الصيني يتميز بعدد كبير من الابتكارات التي تلبي المعايير العالمية والمتطلبات التنظيمية الصارمة ويهدف المشروع المشترك إلى جذب الشركات الصينية التي تعمل على تطوير أدوية مبتكرة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية الصندوق لدعم برنامج إحلال الواردات، كما أن المشروع يحفز البحث عالي التقنية وإعادة تجهيز مواقع الإنتاج ما يؤدي إلى رفد خبرة المتخصصين الروس في الصناعة".

وجاء الإعلان عن هذا التوظيف عشية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث من المقرر أن يوقع الزعيمان بيانا مشتركا وعددا من الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، اتفق الصندوق السيادي الروسي على الشراكة مع شركة الأدوية الصينية "أونكو جينيريكس" (OncoGenerix) بغرض نقل تكنولوجيا وإنتاج عدد من اللقاحات التي طورها المعهد الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا" إلى االصين.

(الدولار = 91.4 روبل بتاريخ 15 مايو 2024)

المصدر: RT