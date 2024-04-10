هل تغامر إسرائيل بقصف "النووي الإيراني" حال انتقام طهران؟

بعد أيام من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق لا شيء سوى التهديدات واستعراض الأسلحة والصواريخ والمناورات السياسية منها والعسكرية من الجانبين الإيراني والإسرائيلي

في احتمالية ردٍ تتعهد به طهران بمعاقبة الكيان الخبيث كما أسماه المرشدُ الإيراني فيما أكد وزير خارجية إسرائيل على ذلك أن الرد سيكون مباشرا يستهدف حتى منشآتها النووية في حال مهاجمة إسرائيل أو مصالحها من قبل الطرف الإيراني..

- فما هي احتماليات وجغرافيا الرد والرد المضاد؟

- وما هي خطورة تفجر الصراع في حسابات الشرق الأوسط وقدرة إسرائيل على مواجهة جبهات عدة؟

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