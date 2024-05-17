كندا تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين

فرضت كندا، عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين، شاركوا في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واستهدفت العقوبات، وهي الأولى التي تفرضها كندا على من وصفتهم وزارة خارجيتها بأنهم "مستعمرون إسرائيليون متطرفون"، أفرادا متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ونيوزلندا، قد فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لتورطهم في اعتداءات وهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "خلال عام 2023 نفذت قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين 12161 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 9751 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و2410 اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين، و206 اعتداءات مشتركة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان".

المصدر: "رويترز"+"وفا"