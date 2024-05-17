تايلاند تعرب عن "حزنها" لمقتل اثنين من مواطنيها خلال هجوم 7 أكتوبر

أعرب رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، عن "حزنه العميق" لمقتل تايلانديين اثنين خلال هجوم "حماس" بـ7 أكتوبر، إذ لا تزال الحركة تحتجز جثتيهما، وفق الوكالة الفرنسية.

وكتب تافيسين على منصة إكس: "أشعر بحزن عميق بعدما علمت أن الرهينتين التايلانديين في غزة، وهما السيد سونثايا أوكخاراسري، والسيد سودثيساك رينثالاك، قد تأكدت وفاتهما الآن".

وأضاف "أتقدم بخالص التعازي لعائلتيهما"، مشيرا إلى أن "الحكومة التايلاندية ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "أبلغنا عائلتي مواطنين تايلانديين مختطفين، كانا يعملان في الزراعة في المزارع القريبة من كيبوتس بئيري، بأنهما قتلا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر وأن "حماس" تحتجز جثتيهما".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه أبلغ عائلتي الرجلين بمقتلهما.

وهناك الآن ستة رهائن تايلانديين محتجزين في غزة، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

وكان يوجد نحو 30 تايلانديا من بين الرهائن الذين يقدر عددهم بنحو 250 احتجزوا خلال هجوم حماس على إسرائيل.

وأطلق سراح 17 رهينة تايلانديا وأعيدوا إلى بلادهم في نوفمبر من العام الماضي، وعاد 6 آخرون أوائل ديسمبر.

ويوجد في إسرائيل نحو 30 ألف مواطن تايلاندي معظمهم يعملون في القطاع الزراعي، حيث يحصلون على رواتب أعلى كعمال مما يحصلون عليه في وطنهم.

وتتضارب الأنباء بشأن أعداد الأسرى المحتجزين لدى "حماس" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وكانت "حماس" قد أعلنت في وقت سابق أن تحديد مصير الأسرى في القطاع بشكل دقيق غير ممكن في ظروف الحرب، وأوضحت أن بعضهم لقي حتفه بسبب القصف الإسرائيلي، كما أن هناك أعدادا منهم محتجزون لدى الفصائل الفلسطينية الأخرى.

المصدر: "أ ف ب"