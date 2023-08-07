هل بدأ زيلينسكي وداعموه يعترفون بالوقائع على الأرض بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد؟

مع تحول زمام المبادرة على الميدان لصالح الجانب الروسي منذ إحباط الهجوم الأوكراني المضاد، تكشف تقارير تزايد حدة الضغوط الغربية على الرئيس الأوكراني للدخول في محادثات سلام مع موسكو

بعد عجز القوات الأوكرانية رغم العتاد العسكري الغربي عن تحقيق أي تحول في مسار المواجهة..

معطيات تتزامن مع تأكيد مسؤول أوروبي لصحيفة وال ستريت جورنال أن أوكرانيا وعلى خلاف موقفها خلال اجتماع كوبنهاغن لم تطرح خطتها للسلام خلال محادثات جدة.. حيث انصبت المحادثات خطة جديدة بمبادرة سعودية تركز على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وبدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة.

فما هي دلالات الحراك الدولي لإعادة تفعيل الخيار الديبلوماسي؟ وهل أحبط العجز الأوكراني طموحات الداعمين الغربين؟

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