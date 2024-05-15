ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن كييف في ظل تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، تضغط على الولايات المتحدة لتسمح لها باستخدام الأسلحة الأمريكية في استهداف الأراضي الروسية.

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وأضافت الصحيفة: "يبذل مسؤولون أوكرانيون جهودا جديدة لإجبار إدارة الرئيس بايدن على إلغاء الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الأمريكية لتوجيه ضربات على الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أن هذه السياسة الأمريكية حسب المسؤولين الأوكرانيين، تمنع الجيش الأوكراني من استهداف الأراضي الروسية.

وأكدت نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن موقف إدارة بايدن على هذا الصعيد لم يتغير حتى الآن.

من جانبه، اعترف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس مؤخرا بأن لندن سمحت لكييف باستهداف شبه جزيرة القرم بالأسلحة البريطانية حيث تعتبر شبه الجزيرة "أرضا أوكرانية".

تجدر الإشارة إلى أن نظام كييف ورعاته عندما يتحدثون عن عدم استهداف الأراضي الروسية، يعنون مناطق روسيا قبل انضمام الأراضي الجديدة إليها، باعتبار دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون والقرم "أوكرانية ومن حق قوات كييف قصف المحتلين الروس فيها".

المصدر: نوفوستي