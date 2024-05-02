زاخاروفا تشبه نظام كييف بتنظيم "القاعدة" بعد تصريحات وزير خارجية بريطانيا

شبهت المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا ماريا زاخاروفا نظام كييف بتنظيم "القاعدة" بعد تصريحات وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون حول "حق" كييف في استهداف أراضي روسيا بأسلحة بريطانية.

وقالت زاخاروفا لوكالة "نوفوستي": "دعوهم يستعدوا لحقيقة أن نظام كييف سيضرب الأراضي البريطانية بالمدافع البريطانية، كما فعل إرهابيو "القاعدة" الذين دعمهم الغربيون ذات يوم".

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وصرح كاميرون في مقابلة مع "رويترز" في وقت سابق من اليوم أن "لندن ليس لديها اعتراض، وأوكرانيا لها الحق في استخدام الأسلحة التي قدمتها لندن لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، والأمر متروك لكييف للقيام بذلك.. أوكرانيا لديها هذا الحق".

ونشرت الوكالة مقالا وردت فيه هذه التصريحات، إلا أنها حذفته لاحقا، ووعدت بنشر نسخة منقحة أخرى.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

المصدر: "نوفوستي"