أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن الجيش الروسي لديه القدرة على تحقيق اختراق على محوري جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف.

وقالت هاينز في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "تحرز روسيا تقدما تدريجيا في ساحة المعركة، مع احتمال تحقيق اختراقات تكتيكية على طول خط المواجهة في مناطق مثل دونيتسك وخاركوف".

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وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تجرؤ على التنبؤ بموعد انتهاء النزاع الأوكراني، ولا تتوقع حل الوضع في المستقبل القريب.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد الأسبوع الماضي، أن القوات الروسية تملك زمام المبادرة على طول خط التماس، وتواصل تحرير المدن والبلدات المحتلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الخميس أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بشكل كامل بلدة بيرديتشي الواقعة في جمهورية دونيتسك.

المصدر: نوفوستي