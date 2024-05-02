 
مباشر

الاستخبارات الأمريكية تعترف بقدرة روسيا على تحقيق اختراقات على محوري دونيتسك وخاركوف

أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية تعترف بقدرة روسيا على تحقيق اختراقات على محوري دونيتسك وخاركوف
Gettyimages.ru
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xgr1

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن الجيش الروسي لديه القدرة على تحقيق اختراق على محوري جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف.

وقالت هاينز في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "تحرز روسيا تقدما تدريجيا في ساحة المعركة، مع احتمال تحقيق اختراقات تكتيكية على طول خط المواجهة في مناطق مثل دونيتسك وخاركوف".

إقرأ المزيد
الجيش الأوكراني يحقق في أسباب خسائر كبيرة للواء رقم 67 في تشاسوف يار
الجيش الأوكراني يحقق في أسباب خسائر كبيرة للواء رقم 67 في تشاسوف يار

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تجرؤ على التنبؤ بموعد انتهاء النزاع الأوكراني، ولا تتوقع حل الوضع في المستقبل القريب.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد الأسبوع الماضي، أن القوات الروسية تملك زمام المبادرة على طول خط التماس، وتواصل تحرير المدن والبلدات المحتلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الخميس أن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بشكل كامل بلدة بيرديتشي الواقعة في جمهورية دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا