أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن قوات كييف فقدت السيطرة بالكامل تقريبا على منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وتم بالفعل رفع العلم الروسي على ضواحيها الشمالية.

وقال روغوف في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، إن "الأحداث الرئيسية على جبهة زابوروجيه، تجري في اتجاه أوريخوفسك، خاصة في منطقة رابوتينو".

وأضاف أن "المقاومة المنظمة اختفت هناك عمليا، وهرب مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح أن "هذا ما تم تأكيده من خلال الكثير من أدلة الفيديو، بالإضافة إلى علمنا الذي نشرناه على المشارف الشمالية للقرية".

وأضاف المتحدث: "اليوم، يمكن القول إن رابوتينو تحت سيطرتنا، ولكن إلى حد كبير في المنطقة الرمادية، لأن من الغباء بالنسبة لنا أن نقف هناك، يجب التحرك إلى أبعد لتأمينها".

وفي نهاية شهر فبراير، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية، نتيجة للعمليات الهجومية، تمكنت من تعزيز مواقعها في رابوتينو، وحاولت القوات الأوكرانية دون جدوى استعادة المواقع التي خسرتها.

المصدر: تاس