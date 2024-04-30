خبير: الجيش الروسي قد يبيد قوات كييف حتى قبل اجتياحه الشامل لأوكرانيا

رجح مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور أن يقضي الجيش الروسي على قوات كييف بالكامل حتى قبل بدء اجتياحه الشامل لأوكرانيا.

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وكتب على منصة "إكس": "أوكرانيا تستنزف جنودها والهجوم الروسي لم يبدأ بعد"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني يفقد المئات من القتلى يوميا وأن أوكرانيا باتت على حافة الانهيار.

Ukraine is running out of soldiers at this point.



Reports indicate they are losing 500-800 / day and the "Russian offensive" has note even begun.



The place is nearing collapse. — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) April 29, 2024

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن حصيلة قتلى القوات الأوكرانية بلغت 500 ألف فرد، وأنها خلال هجومها المضاد الفاشل تكبدت 160 ألف قتيل.

ولتعويض خسائر جيشه البشرية الفادحة وقع فلاديمير زيلينسكي تحت ضغط رعاته في "الناتو" مؤخرا قانون التعبئة الجديد الذي سيدخل التنفيذ في 18 مايو القادم "لحشد قوات جديدة ووقف زحف الجيش الروسي".

وينص القانون على استدعاء جميع الرجال بين 18 و60 عاما للخدمة الإلزامية ويمنع مغادرتهم البلاد، وتمديد وثائق سفرهم في الخارج لإجبارهم على العودة والزج بهم في القتال.

المصدر: نوفوستي