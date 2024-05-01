كتبت صحيفة American Conservative أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخطئ في اعتقاده أن المساعدات العسكرية والمالية الغربية الجديدة ستغير الوضع على الجبهة.

وعلقت الصحيفة على تصريحات زيلينسكي، في مقابلة مع قناة NBC حول المساعدات الجديدة لأوكرانيا بمبلغ 61 مليار دولار، منوها بأن هذا الدعم من شأنه أن يعزز القوات المسلحة الأوكرانية ومن المفترض أن يكون لديهم فرصة للفوز.

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وأضافت الصحيفة: "لقد ماتت هذه الرواية موتا سريعا وهادئا".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من الواضح أن هذا لا يكفي للالتزامات طويلة الأجل".

وتتفاوض كييف مع واشنطن في إطار اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني، وزيادة حجم الدعم الأمريكي العسكري والمالي المقدم لأوكرانيا.

ووفقا لزيلينسكي، فإن هدف كييف هو جعل الاتفاق مع الولايات المتحدة "الأقوى" من بين جميع الوثائق المماثلة التي أبرمتها أوكرانيا حتى الآن أو هي على وشك التوقيع عليها مع حلفاء آخرين.

وسبق لأوكرانيا أن وقعت اتفاقيات مماثلة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك، وأفادت التقارير بأنه سيتم توقيع وثيقة مماثلة مع إيطاليا في المستقبل القريب.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية مرارا الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي