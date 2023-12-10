مكالمة لـ 50 دقيقة بين بوتين و نتنياهو.. تناولا حرب إسرائيل على غزة

أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة ألا تعود العمليات العسكرية في غزة بعواقب وخيمة على المدنيين العزل في القطاع،

مؤكدًا استعداد روسيا لتقديم كافة المساعدة الممكنة من أجل تخفيف معاناة المدنيين ووقف تصعيد الصراع.

يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستواصل ممارسة الضغوط السياسية لتحقيق وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن روسيا تتواصل حصرا مع الجناح السياسي لحماس وأن هذه الاتصالات مكنت من التوصل لاتفاق إطلاق محتجزين والذي تفاعلت معه إسرائيل إيجابيا.

فما شكل الدور الذي يمكن أن تتحرك فيه موسكو لتخفيف معاناة المدنيين وإرساء وقف لإطلاق النار في غزة؟ وما التحديات التي ستواجهها في هذا الشأن؟

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