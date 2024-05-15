روسيا تبدأ بتطبيق نظام خدمات سياحية خاصة للمسلمين

أعلن رئيس هيئة الجودة الروسية "روس كاتشيستفو" مكسيم بروتاسوف عن البدء باعتماد مستوى جديد من الخدمات السياحية التي تلبي المعايير الإسلامية و"الصديقة للمسلمين" (Muslim Friendly).

وقال بروتاسوف على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي المنعقد في مدينة قازان: لقد أطلقنا في هذا الأسبوع نظام اعتماد فيدرالي "صديقاً للمسلمين" يمكن إصداره للمطاعم والفنادق وأماكن المؤتمرات والمعارض ومحطات الوقود والمؤسسات الطبية.

وأوضح بروتاسوف: عند تطوير هذا المستوى من الجودة، استرشدنا بأفضل الممارسات العالمية... وسيتم إصدار نحو 100 شهادة "صديقة للمسلمين" (Muslim Friendly) هذا العام.

وقال المسؤول الروسي: إن جوهر النظام هو أن أي مرفق سياحي سواء كان محل بيع بالتجزئة، أو مطعم أو فندق، إذ ما جاءه ضيف مسلم وطلب خدمة خاصة، فسوف يحصل عليها. هذا لا يعني أن الفندق أو المطعم سوف يلتزم بمعايير "الحلال" حصرا، فعلى سبيل المثال في الغرفة الفندقية التي سيعيش فيها الضيف، ستكون هناك سجادة للصلاة مع جميع ما قد يحتاج إليه: القرآن الكريم، ولن يكون هناك كحوليات في الميني بار، ولن يجد أطباقاً محظورة في قائمة الطعام.

وأشار رئيس روسكاتشيستفو إلى إبرام اتفاق مع المجمعات التجارية وشركات السفر ومحركات البحث بحيث يتم وضع علامة مميزة على المطاعم وغيرها من المرافق التي حصلت على شهادة "صديق للمسلمين" (Muslim Friendly).

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وأوضح بروتاسوف أنه سيتم إجراء اختبار تجريبي للنظام لستة أشهر وبعد ذلك سيتم استخلاص النتائج حول الطريقة المثلى لاستخدام النظام من جانب المستهلكين. وأضاف:

"من الناحية المثالية، يمكن أن تظهر منصة إلكترونية منفصلة أو تطبيق جوال صديق للمسلمين، يسمح لأي ضيف مسلم أن يحدد مساره الخاص في جميع أنحاء روسيا يحيث يستفيد من خدمات هذه المؤسسات السياحية. ولم يستبعد امكانية دمج هذا النظام بشكل متكامل مع السياحة وأنظمة البحث الحالية.

وأكد بروتاسوف أن لجنة معايير الحلال التابعة للإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان لعبت دورا مهما في تطوير نظام إصدار الشهادات، كما شاركت دور الافتاء والمجامع الدينية الرسمية من مناطق روسية مختلفة في ذلك أيضا.

وينعقد المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي "روسيا - العالم الإسلامي ـــ منتدى قازان" في مدينة قازان خلال الفترة من 14 إلى 19 مايو.

المصدر: نوفوستي