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إعلام إسرائيلي: إصابة إسرائيلي بعملية طعن في حوارة بنابلس

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إعلام إسرائيلي: إصابة إسرائيلي بعملية طعن في حوارة بنابلس
واينت
عملية طعن في حوارة
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة إسرائيلي بعملية طعن في منطقة حوارة في نابلس، بينما ينفذ الجيش عمليات تفتيش بحثا عن المنفذ.

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وقال موقع "واينت" العبري، إن المصاب توجه بنفسه إلى مستشفى "شومرون هيتمار" الواقع عند مدخل نابلس بالقرب من موقع الطعن، وهو يعاني من جرح نافذ في الصدر.

وأشار الموقع، إلى أنه تم علاج المصاب على الفور في المستشفى، ومن هناك نقل إلى مستشفى "بيلينسون" في بيتح تكفا، بينما كان فاقدا للوعي، لكنه أكد أن لا خطر على حياته.

وعلى إثر ذلك، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، وبدأت البحث عن منفذ العملية، الذي يبدو أنه فر سيرا على الأقدام بعد الحادث، كما تم إرسال تعزيزات إضافية إلى المنطقة للمساعدة في عمليات البحث.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة على مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جندي في مدينة القدس فجر اليوم الخميس.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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