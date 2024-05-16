مقتل شاب فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس (فيديوهات)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات حرس الحدود قتلت شابا فلسطينيا "حاول طعن جندي" في مدينة القدس فجر اليوم الخميس.

ولم تسجل أي إصابات في صفوف قوات حرس الحدود الإسرائيلية التي تواجدت بالمكان.

ونشر الإعلام العبري مشاهد قال إنها من عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني في القدس قبل أن يقتل برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو آخر انتشار عناصر أمنية إسرائيلية بشكل كثيف في المكان الذي أطلقت فيه القوات الإسرائيلية النار نحو الشاب الفلسطيني في القدس.

وأفاد موقع "عرب 48" بمقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، قرب باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك "بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

المصدر: RT