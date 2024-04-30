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تصفية سائح تركي قام بطعن شرطي إسرائيلي في القدس (فيديو)

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أصيب شرطي إسرائيلي بجروح اليوم الثلاثاء بعملية طعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس، فيما تمت تصفية منفذ العملية.

وأفادت مراسلتنا بأن الشرطة الإسرائيلية انتشرت بشكل كثيف في محيط البلدة القديمة، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إن المصاب يبلغ من العمر 30 عاما، وقد تعرض للطعن في الرقبة.

المصدر: RT

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