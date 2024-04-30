تصفية سائح تركي قام بطعن شرطي إسرائيلي في القدس (فيديو)

أصيب شرطي إسرائيلي بجروح اليوم الثلاثاء بعملية طعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس، فيما تمت تصفية منفذ العملية.

وأفادت مراسلتنا بأن الشرطة الإسرائيلية انتشرت بشكل كثيف في محيط البلدة القديمة، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إن المصاب يبلغ من العمر 30 عاما، وقد تعرض للطعن في الرقبة.

◾تغطية صحفية: "بعد تنفيذ عملية طعن أصيب بها أحد عناصر شرطة الاحتلال وارتقاء المنفذ .. طيران مروحي للاحتلال في سماء مدينة القدس المحتلة". pic.twitter.com/Vrr8TPqhPd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 30, 2024

عاجل| مصادر عبرية: إصابة عنصر من شرطة الاحتلال في عملية طــــعن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة pic.twitter.com/e3PFRXPtLB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 30, 2024

تغطية صحفية: استنفار لشرطة الاحتلال في القدس المحتلة بعد إصابة شرطي في عملية طــــعن بالبلدة القديمة pic.twitter.com/mIVWpGRqOJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 30, 2024

عملية طعن

من البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد إطلاق النار على شاب pic.twitter.com/zFp2NLygEj — أركـــــان (@ar2aan) April 30, 2024

المصدر: RT