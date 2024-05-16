مراسلتنا: قتيلان بغارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا الخميس، بمقتل شخصين في غارة جوية نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الرمادية- قانا في قضاء صور، في عمق الجنوب اللبناني.

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يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله أنه شن اليوم هجوما صاروخيا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، استهدف مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، ردا على الغارات الإسرائيلية هذه الليلة في البقاع شرق لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع، وذلك ردا على استهداف منشأة أمنية الليلة الماضية في منطقة "تقاطع غولاني" بالقرب من طبريا بمسيرة أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ 8 أكتوبر ويقول الأمين العام للحزب إن جبهة جنوب لبنان هي جبهة مساندة لغزة، كما أكد حزب الله مرارا أن وقف إطلاق النار في غزة وحده ينهي هجماته على إسرائيل.

واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة، حيث صعد حزب الله، هجماته على شمال إسرائيل، ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات أعمق في الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT