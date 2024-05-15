رفض تسليح أوكرانيا.. رئيس وزراء سلوفاكيا يتعرض للاغتيال

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو جريمة وحشية غيرُ مبررة مطالبًا رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا في برقية وجهها لها بنقل أصدق كلمات الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل والكامل لفيستو. يأتي هذا فيما أشار رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي إلى أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يمكن أن تكون بسبب آرائه السياسية التي لا تتناسب مع الصور النمطية لهيمنة الغرب الجماعي. فما الهدف من محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي؟ ومن الطرف الذي يمكن أن يكون وراء ما جرى؟

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