مقابلة كارلسون مع بوتين.. وقائع تفاجئ الرأي العام الأمريكي

لنحو ساعتين مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون والتي أطلعت ملايين المشاهدين على كثير من المعلومات والمغالطات

التي يتم نشرها في الإعلام الأمريكي والغربي بشكل خاص، أصابت أيضا السياسيين والرئيس الأمريكي بخيبة أمل وصدمة. كذلك الاتهامات المتبادلة التي تدور في أروقة السياسة الأمريكية في هذه الأثناء بين طرفي السباق المحتملين حتى الأن، الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه المرشح المحتمل للحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

لمزيد من المناقشة معنا في استوديو واشنطن المحاضر في كلية تسوية النزاعات بجامعة جورج ماسون والباحث غير المقيم في معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن عمرو صلاح الدين.

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